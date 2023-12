Gläichzäiteg huet Washington annoncéiert, weider Waffen un Israel wëllen ze liwweren.

Den US-Verdeedegungsminister Lloyd Austin huet bei enger Entrevue mam israeelesche Premier Benjamin Netanjahu méi humanitär Hëllef fir déi palestinensesch Zivilpopulatioun an der Gaza-Regioun gefuerdert.

Och den US-President Joe Biden hat viru Kuerzem gewarnt, Israel géif ufänken u Support an der Welt ze verléieren, well an der Gaza-Sträif esou vill Zivilisten ëm d‘Liewe kommen. Gläichzäiteg huet Washington annoncéiert, weider Waffen un Israel wëllen ze liwweren.

Weltwäit hat Amnesty International zesumme mat anere gemengnëtzegen Organisatiounen zu enger Maniff opgeruff, fir eng Wafferou tëscht Israel an der Hamas ze fuerderen. Och zu Lëtzebuerg sinn dowéinst e Méindeg den Owend e sëllege Leit an der Stad op d‘Strooss gaangen.