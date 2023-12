An der Nuecht op en Dënschdeg huet de Buedem an der chineesescher Provënz geziddert. Et ass dat déidlechst Äerdbiewen am Land zanter bal engem Joerzéngt.

Wéi et vun den Autoritéiten op der Plaz heescht, sinn an der Provënz Gansu eleng 105 Leit ëmkomm, bal 400 weider Mënsche wiere blesséiert ginn. An der Stad Haidong an der Provënz Qinghai direkt niewendrun sinn nach emol 13 Leit ëmkomm an eng 182 blesséiert ginn, wéi déi staatlech Tëlee mellt. Eng 20 Leit ginn do nach vermësst. An den Iwwerreschter vun den Haiser gëtt elo no Iwwerliewende gesicht.

D'Äerdbiewen huet vill Haiser zerstéiert oder op d'mannst beschiedegt. D'Awunner sinn an der Nuecht bei äisegen Temperaturen aus hiren Haiser aus Zille gelaf komm, fir sech op d'Strooss a Sécherheet ze bréngen.

Dem US Geological Survey no hat d'Äerdbiewen e Méindeg den Owend ëm 23.59 Auer eng Stäerkt vu 5,9 op der Richter-Skala a war relativ no un der Äerduewerfläch.

D'Äerdbiewe war dat déidlechst zanter op d'mannst 2014, wou an der südwestlecher Provënz Yunnan op d'mannst 600 Mënschen ëm d'Liewe koumen.