No jorelaangem Sträit gouf elo en Accord bei der Reform vun der europäescher Asyl- a Migratiounspolitik fonnt.

D'EU-Staaten an d'EU-Parlament wiere sech iwwer entspriechend nei Gesetzestexter eens ginn, esou déi spuenesch Rotspresidentschaft an d'EU-Kommissioun. Déi nei Asyl- a Migratiounstexter gesinn eng sëllege Verschäerfunge vun den aktuelle Reegelunge vir. Dorënner si méi streng Asyl-Reegelen, Asylprozeduren un de Baussegrenzen an en obligatoresche Solidaritéits-Mechanismus. Mat deem solle Länner wéi Italien a Griicheland, wou d'Flüchtlingen als éischt an der EU ukommen, entlaascht ginn.

Zil ass et, déi illegal Immigratioun ze bremsen. Den Accord muss nach vum Plenum vum EU-Parlament a vun de Memberlänner confirméiert ginn. Dëst gëllt normalerweis awer éischter als Formalitéit.

Migration is a common European challenge - today’s decision will allow us to manage it together. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2023

Mat Leit aus Länner, déi als relativ sécher gëllen, soll den Ëmgang méi streng ginn. Si sollen zum Beispill bis zu enger Entscheedung iwwert hir Asyldemande an Opfanglageren ënnerkommen, an deenen d'Konditiounen deenen an engem Prisong änelen.

Den neie Solidaritéitsmechanismus, deen d'Verdeelung vun de Flüchtlingen ënnert de Memberlänner reegelt, erlaabt et de Länner iwwerdeems elo, iwwer aner Weeër ze contribuéieren, wa se keng Flüchtlinge wëllen ophuelen. Esou kënne si zum Beispill Sue bezuelen. Leit, deenen hir Demande op Asyl ofgeleent gëtt, sollen an Zukunft iwwerdeems méi séier an Drëttstaaten zeréckgeschéckt kënne ginn.