Jorelaang ass den israeelesche Geheimdéngscht dovun aus gaangen, dass de Mohammed Deif bei enger Attack béid Been an Äerm verluer hat.

De 7. Oktober huet Israel dee schlëmmsten Ugrëff a senger Geschicht erlieft. Hannert dem bluddegen Hamas-Ugrëff stécht e Mann, deem säin Numm am Gazasträif net onbekannt ass: de Mohammed Deif. Zwee Joer laang soll hien d'Attack géint déi israeelesch Nopere geplangt hunn.

De Mohammed Deif soll d'Aktioun ass Revanche geplangt hunn. Dat wéinst där aggressiver Ausernanersetzung um Tempelbierg a Jerusalem am Mee 2021. "Ausléiser wieren Zeenen a Video gewiescht, déi weise, wéi israeelesch Eenheete wärend dem Ramadan an d'Al-Aksa-Moschee gestiermt sinn, d'Leit geschloen hunn a Männer aus der Moschee gezunn hunn", erzielt eng Persoun, déi der Hamas no steet.

"Et ginn zwee Käpp [, déi hannert der Aktioun stiechen], awer nëmmen ee Genie." Nëmmen eng Hand voll Leit vun der Hamas hätten iwwert de Plang Bescheed gewosst. Och eng Persoun aus israeelesche Sécherheetskreesser bestätegt: De Mohammed Deif war direkt un der Organisatioun an der Ausféierung vum Ugrëff bedeelegt.

E Phantom

Zanter Joerzéngte steet de Mohammed Deif op der Lëscht vun deene meescht gesichte Leit aus Israel. Hie soll fir den Doud vun Dosenden Israeli verantwortlech sinn, déi bei Selbstmordattentater ëm d'Liewe komm sinn. An der Ëffentlechkeet, ass hie souzesoen ni ze gesinn.

Et géinge grad emol dräi Fotoe vun him ginn. Nëmmen op enger dovun ass säi Gesiicht kloer ze erkennen, weist hien allerdéngs als jonke Mann a sengen Zwanzeger. Mëttlerweil ass hien 58 Joer al.

© AFP PHOTO / HO

Fir de Mohammed Deif ass et eng Fro vu Liewen an Doud, sech am Hannergrond ze halen. Der Hamas no soll hie bei engem Attentat een A verluer hunn an un engem Been schwéier verletzt gi sinn. Seng Fra, sèai Bouf vu siwe Méint a seng Duerschter vun dräi Joer goufen 2014 ëmbruecht. Modern Technik wéi en Handy benotzt hien net, seet d'Persoun, déi der Hamas no steet. "Hien ass schwéier ze faassen. Hien ass de Mann am Schied."

Anescht wéi geduecht, Video weist de Mohammed Deif kärgesond

Jorelaang ass den israeelesche Geheimdéngscht dovun aus gaangen, dass de Mohammed Deif béid Been an Äerm bei enger Attack virun engem Joerzéngt verluer hat. Hie soll esouguer deels geläämt sinn.

Déi israeelesch Zeitung "Maariv" kënnt elo allerdéngs mat aneren Informatiounen a bezeechent se als "Noléissegkeet vum israeelesche Geheimdéngscht". D'Arméi hätt e Video fonnt, deen de Mohammed Deif mat zwee Äerm a Been weist, mellt den israeelesche Radio vun der Arméi.

"Den Deif kann eleng goen a brauch kee Rollstull, Hie schéngt an der Lag ze sinn, béid Äerm ze benotzen", heescht et an der Zeitung. Dëst steet am "absolutte Widdersproch zu den detailléierten Aschätzunge vum israeelesche Geheimdéngscht iwwert seng kierperlech Verfassung aus deene leschte Joren".