Als Inneminister huet hien Onéierlecher hanner Gitter bruecht, elo gouf hie selwer wéinst Amtsmëssbrauch verurteelt.

A senger Zäit als Leeder vun der Antikorruptiounsagence CBA hätt de polnesche Politiker Mariusz Kamiński säi Poste mëssbrauch. Dat urteelt dat Warschauer Bezierksgeriicht. Och de stellvertriedende CBA-Chef Maciej Wasik gouf zu zwee Joer Haft verurteelt. Béid Politiker dierfe fënnef Joer keen ëffentlecht Amt besetzen a verléieren och hiert Mandat.

Schonn am Mäerz 2015 war de Mariusz Kamiński wéinst Amtsmëssbrauch zu dräi Joer am Prisong verurteelt ginn. Grond dofir war eng Affär, déi 2007 opgedeckt gouf. Dobäi hätt hien e Fall vu Korruptioun inzenéiert, fir den deemolege Landwirtschaftsminister Andrzej Lepper ze diskreditéieren. De Kamiński ass an Appell gaangen.

Am Hierscht 2015 gouf d'Enquête net méi weider gefouert an de Kamiński kuerz duerno zum Inneminister ernannt. Dëse Posten huet hie gehale bis d'PiS-Regierung am Oktober hir Majoritéit verluer hat.