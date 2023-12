En Donneschdeg an e Freideg gi Stierm ëm d'Nord- an Ostséi erwaart, déi och nach zu Lëtzebuerg ze spiere sinn.

Holland huet schonn drop reagéiert an annoncéiert, datt een en Donneschdeg ronn 200 Flich, déi vum Amsterdamer Fluchhafe Schiphol solle fortgoen, sträicht. Passagéier misste sech drop gefaasst maachen, datt et vill Verspéidunge ginn, heescht et weider. Et gëtt mat Wandstéiss vu bis zu 90 Kilometer an der Stonn gerechent. Vu mëttes u wier et just nach méiglech, eng Start- a Landebunn ze notzen. Och d'Verluede vu Gepäck kéint méi laang daueren, wéi gewinnt. Den nationale Wiederdéngscht huet eng Alerte Jaune wéinst Stuerm erausginn.

Ganz änlech Téin kommen aus Däitschland. Den DWD huet hei annoncéiert, datt ee vun en Donneschdeg de Mëtteg bis e Freideg inclus mat Stuerm rechne muss, haapstächlech am nërdlechen Deel vun eisem Nopeschland. Am Süde vun Däitschland bleift et nach méi laang roueg, ma en Donneschdeg den Owend respektiv an der Nuecht op e Freideg wäert d'Loft och dann hei méi staark blosen. E Freideg am Laf vum Dag loossen d'Wandvitessen dann och no.

An och fir Lëtzebuerg gi Wandspëtzte vu bis zu 85 km/h am Laf vum Donneschdeg erwaart, déi sech och nach bis an de Freideg eran halen. D'Temperature leie bei 7 bis 11 en Donneschdeg respektiv 6 bis 10 Grad e Freideg. MeteoLux huet dann och fir en Donneschdeg eng Alerte Jaune fir dat ganzt Land erausginn, dat vun 12 Auer un. Eben och wéinst dem staarke Wand, deen am Éislek nach méi staark wäert ausfalen, wéi am Recht vum Land.