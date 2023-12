Zanter e Freideg ass d'Heescheverbuet an der Stad a Kraaft. En Thema, wat och net laanscht auslännesch Medie geet.

Et war eng vun den éischten Amtshandlunge vum konservativen Inneminister Léon Gloden, fir de Veto vu senger Virgängerin (d'LSAP-Politikerin Taina Bofferding) opzehiewen an den Heescheverbuet duerchzeboxen. Esou beschreift d'Süddeutsche Zeitung déi aktuell Situatioun an der Stad. Zil wier et, eegenen Aussoen no, d'"Bandekriminalitéit" ze bekämpfen, woubäi dës Aart vun Heeschen dem Lëtzebuerger Gesetz no souwisou scho verbuede wier.

Déi renomméiert Däitsch Zeitung huet beim geléierte Jurist nogefrot. De Minister huet dobäi ëmmer nees säi juristeschen Hannergrond ervirgehuewen a betount, datt hien drun zweiwele géif, datt seng Virgängerin déi besote Pabeieren iwwerhaapt duerchgelies huet. Kritiker géife sech mat der Matière einfach net auskennen. Hie selwer erkennt an der Fuerderung vum Stater Schäfferot kee Broch mam Gesetz an dofir wier et seng Flicht als Inneminister, den demokratesche Prozess ze respektéieren.

Kritik koum awer net just vun der Taina Bofferding, ma och vu Stater LSAP-Gemengerotsmemberen an ënner anerem vun der Mënscherechtskommissioun.

Am Interview mat der SZ huet de Léon Gloden d'Kritiker opgeruff, déi ganz Affär juristesch an net moralesch ze gesinn. Hie selwer, esou betount den CSV-Politiker vu Gréiwemaacher, géif an der Stad ëmmer nees vun de selwechten Heescherte bedrängt ginn. Hien hofft, datt mam neie Reglement de Problem bekämpft gëtt.