Am Summer huet China nach eng Canicule erlieft, elo suergen äiseg Temperature fir kal Rekorder.

En Donneschdeg de Moien huet de staatleche Wiederdéngscht u méi wéi 20 Miessstatiounen historesch Minustemperaturen enregistréiert. Zu Hohhot, der Haaptstad am Zentrum vun der Mongolei, gouf mat -29,1 Grad Celsius souguer e knapp 70 Joer ale Rekord gebrach.

Fir weider Gebidder am Norden, Osten a Südoste vum Land gëllt eng Warnung wéinst der Keelt. Dovu betraff si vill Iwwerliewender vum schroen Äerdbiewen am Nordweste vu China, deenen hir Haiser zerstéiert oder schwéier beschiedegt goufen. Nodeems si déi éischt Zäit hu missen a provisoreschen Zelter an der batterer Keelt aushalen, suergen zanter e Mëttwoch Benevollen dofir, dass si a richtegen Zelter oder anere Plazen en Ënnerdaach kréien.

Ma och d'Benevolle kämpfe mat der Keelt, nieft dem Fait, dass Zelter keng laangfristeg Léisung sinn. Am Hibléck op déi niddereg Temperature wier den Neesopbau an de betraffene Regiounen den Ament awer net méiglech. Réischt am Fréijoer kéint ee mat den Aarbechten ufänken.

D'Biewen hat eng Stäerkt vu 5,9 an hat de Buedem an der Nuecht op en Dënschdeg an de Provënzen Gansu a Qinghai un d'Wackele bruecht. Bis en Donneschdeg huet d'staatlech Noriichtenagence Xinhua 135 Doudeger gemellt, op d'mannst 12 Mënsche ginn nach vermësst. Et war dat Biewen a China mat de meeschten Doudesaffer zanter 2014, wéi südwestlech vu der Provënz Yunnan iwwer 600 Mënsche gestuerwe sinn.