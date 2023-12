Rédange ass direkt op der Grenz mat Lëtzebuerg. D’Deponie ass duerch en illegalen Trafic vun Offäll aus der Belsch entstanen.

Des Woch stinn 10 Ugekloter dowéinst zu Lille viru Geriicht.

Et ass ëmmer nëmmen dobäikomm, bannent 4 Joer. Iwwer 250 Tonne leien elo do – Haushaltsoffäll, näischt industrielles, awer alles ouni Kontroll. Knascht, deen einfach ze recycléiere gewiescht wier. D’Offäll goufen zum Groussdeel aus der Belsch awer och aus dem Norde vu Frankräich op d’Plaz bruecht. Et gouf Geld domatt verdéngt. D’Collecte gouf sech gutt bezuele gelooss. D’Entsuerge gouf net kontrolléiert. Et stécht eng organiséiert Filière hannendrun, déi ouni Autorisatiounen ënnerwee war. 10 Persoune mussen elo viru Geriicht Ried an Äntwert stoen. Am Ganze wieren iwwer 10.000 Tonnen op verschiddene Plazen am Norde vu Frankräich an der Natur ofgetippt ginn. De Schued ass net just ästheetesch an e gëtt op op d’mannst annerhallef Millioun Euro geschat.

E Geriicht zu Lille ass elo befaasst. Et ass kaum mat engem Fräisproch ze rechnen, well d’Beweiser evident sinn. Mee d’Fro, déi d’Awunner an der Regioun sech stellen ass, ob den illegalen Tipp duerno effektiv gebotzt a sanéiert gëtt a wéi grouss den irreversibele Schued ass op d’Grondwaasser an der ganzer Ëmgéigend.