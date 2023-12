Déi 27 Joer al Niani Finlayson hat d'Police alarméiert, well hire Frënd si net mat Rou géif loossen. Dëst Telefonat hat déidlech Suitten.

Wéi et am Bericht vun der Police heescht, wier Gejäiz an e Kampf an Hannergrond ze héiere gewiescht. Wéi d'Beamte bei der Wunneng ukoumen, hu si d'Fra mat engem Kichemesser gesinn. Si huet hire Frënd ugegraff an de Polizisten no probéiert, hie mam Messer ze picken. Dëst hätt zu enger "Schéisserei mat Bedeelegung vun de Beamte" gefouert, esou d'Police.

Vun der Famill kommen awer aner Téin. Déi 27 Joer jonk Fra wier scho méi dacks Affer vun haislecher Gewalt ginn an hätt Hëllef gebraucht. Fir d'Beamten hätt si zu kengem Ament eng Gefor duergestallt, esou zitéiert de "Guardian" den Affekot vun der Famill. D'Niani Finlayson wier mat hirer Duechter an der Wunneng gewiescht a vun hirem Ex-Frënd blesséiert ginn. Si wollt, datt d'Police hie fortbréngt. Der Geriichtsmedezin no ass déi jonk Fra duerch méi Aschosswonne gestuerwen.

Hir Famill huet elo eng Plainte géint de Bezierk a géint de Sheriffs Department gemaach. Déi nächst Woch sollen d'Kierperkamerae vun de Beamte vum Asaz publizéiert ginn, steet am Bericht vun der Police.

D'Beweegung Black Lives Matter, déi sech géint déi an den USA verbreete Policegewalt géint Schwaarzer riicht, schreift iwwert den Doud vun der schwaarzer Fra, si hätt just probéiert, sech an hiert klengt Meedche virun deem Mann ze schützen, dee si schléit. Nodeem si den Noutruff ugeruff hat, wier se an der Stuff erschoss ginn. De Polizist, dee geschoss hätt, misst entlooss a strofrechtlech poursuivéiert ginn. "Mir wëllen net, datt hien an en anere Service versat gëtt, fir an enger anerer Stad Leit z'ermuerden."