Zanter der Terrorattack vun der islamistescher Hamas op Israel de 7. Oktober ass Krich am Noen Osten.

Grujeleg Situatioun an der Gazasträif / Reportage Marc Hoscheid

No Loftattacken huet Israel eng Buedemoffensiv an der Gaza-Sträif gestart. D'Ziler sinn d'Befreiung vun den am Ufank iwwert 200 Geiselen, déi beim Ugrëff geholl goufen an d'Zerstéierung vun der Hamas. Ma duerch de Krich ass och d'Situatioun vun der Zivilpopulatioun katastrophal, wéi de logistesche Coordinateur vu Médecins sans frontières, Ricardo Martínez am Interview erkläert. Ronn véier Woche war de Ricardo Martínez viru Kuerzem an der Gaza-Sträif, fir sech ee Bild vun der Situatioun ze maachen. Hie kënnt zur Conclusioun, datt et eng reng Fro vun der Chance ass, ob een iwwerlieft oder net. D'Klinik an der Stad Khan Younis, wou Médecins sans frontières aktiv waren, wier de 3. Dezember zougemaach ginn, well se op eemol an enger Zone rouge geleeën hätt a vun enger Rakéit getraff gi wier. De Ricardo Martínez fuerdert een direkten a laangfristege Waffestëllstand. Ma esouguer wann d'Kampfhandlungen ophalen, kéinte senger Meenung no weider Mënsche stierwen. Dat wéinst der hygienescher Situatioun.

"Den Ofwaassersystem ass zesummegebrach, dowéinst gesäit ee schwaarzt Waasser op de Stroossen. Well net genuch Bensinn do ass, funktionéieren d'Pompelen net méi, also lafen an d'Mëttelmier Honnertdausend Kubikmeter schwaarzt Waasser an dat all Dag."

Et géif just eng Dusch fir 500 Persounen. Maximal hätten d'Leit grad emol ee Liter Waasser den Dag, an dat fir ze drénken, ze duschen, an ze kachen. Op verschiddene Plaze géif et weder Bensinn nach Elektresch. Doduerch wier keng Liewensmëttelproduktioun méiglech an d'Klinicke kéinten net anstänneg funktionéieren. Mat Bléck op d'Hëllefsliwwerungen, déi bis elo iwwert de Grenziwwergank Rafah an d'Gaza-Sträif komm sinn, huet de Ricardo Martínez iwwerdeems eng kloer Meenung.

"D'Quantitéit un humanitärer Hëllef, déi d'Leit a Gaza brauchen, ass 500 Mol méi héich, wéi et aktuell de Fall ass. Et ass komplett Null. Mir kënnen net konstatéieren, datt aktuell humanitär Hëllef an d'Gaza-Sträif kënnt."

Vum 24. bis den 30. November hat et jo eng Wafferou ginn. Déi hätten déi meeschten Awunner vun der Gaza-Sträif genotzt, fir hir Familljen am Norde vum Territoire ze besichen. Anerer hätten awer och profitéiert, fir Doudeger ze begruewen, déi deels zwee Méint op de Stroosse louchen. Bei all deem Leed géing hien d'Stäerkt bewonneren, mat där d'Palästinenser hiren Alldag meeschteren.