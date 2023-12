Iwwer véier Joer ass et hier datt den Elijah McClain bei engem Policeasaz am US-Bundesstaat Colorado ëm d'Liewe koum. Elo goufen 2 Secouriste verurteelt.

De Jury huet déi zwee 49 an 51 Joer al Männer wéinst Doudschlag schëlleg geschwat. Den Afroamerikaner koum am August an der Géigend vun Denver ëm d'Liewen, nodeems d'Police op en Asaz wéinst enger Verdächteger Persoun geruff gi waren. D'Policebeamten haten den onbewaffneten 23 Joer ale Mann immobiliséiert a gewiergt. D'Secouristen hunn him dunn ee staarkt Berouegungsmëttel gesprëtzt. Den 23 Joer ale McClain huet doropshin een Häerzinfarkt erlidden.

Dem Procureur no gouf et vir den Asaz vum Berouegungsmëttel kee medezinesche Grond. D'Secouristen hätten dem Affer d'Mëttel iwwerdeems gesprëtzt, ouni säin Accord anzehuelen: "Kee Mënsch géif enger Iwwerdosis vun engem Medikament zoustëmmen, dat en net braucht."

Am Oktober hat ee Jury schonn ee vun den involvéierte Poliziste gëlleg geschwat. Zwee aner Beamte goufe fräigesprach.