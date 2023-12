Dat ass zwar keen neie Problem, mee e gëtt ëmmer méi grouss a politesch ëmmer méi brisant. Elo huet den Texas e kontroverst neit Gesetz gestëmmt.

Eng Korrespondez vum Georges Zens

D'Zuel vun de Leit, déi op der Grenz mam Mexiko illegal an d'USA areese fir wirtschaftlechen oder politeschen Asyl ze kréien, klëmmt ëmmer méi. An dat suergt fir grouss Problemer an deene Staaten, déi direkt dovu betraff sinn, dorënner och den Texas.

Bis zu 10.000 Leit den Dag, an heiansdo nach méi, kommen all Dag illegal an d'USA. Méi wéi 2 Milliounen illegal Immigrante sinn dat lescht Joer festgeholl ginn, an dëst Joer kéinten et der nach méi ginn.

De Gouverneur vum Texas, de Greg Abbott, huet elo e Gesetz ënnerschriwwen, dat et all Police erlaabt illegal Immigranten ze verhaften. Dem Gesetz no ass et dann och der lokaler Justiz erlaabt, se nees zeréck iwwert d'Grenz mam Mexiko ze setzen. Normalerweis läit dat am Kompetenzberäich vun de federalen Immigratiounsautoritéiten.

Dat Gesetz, wat soll am Mäerz a Kraaft trieden, ass direkt schaarf kritiséiert ginn, och vum Wäissen Haus. D'American Civil Liberties Union, eng Biergerrechtsorganisatioun, huet ugekënnegt viru Geriicht ze goen, an den amerikanesche Justizministère kéint och dogéint kloen. Et ass méi wéi warscheinlech, dass den ieweschte Geriichtshaff vun den USA och an dëser Affär dat lescht Wuert wäert schwätzen.

An dat lescht Wuert wäert wichteg sinn, well dat texanescht Gesetz eng fundamental Fro opwerft: Nämlech, hunn eenzel US-Bundesstaaten d'Recht Immigratiounspolitik ze maachen, wann och nëmmen indirekt, oder ass dat exklusiv den Domän vun der Federalregierung zu Washington?

Mee de konservative Republikaner Greg Abbott ass bekannt fir seng spektakulär a kontrovers Aktiounen. Sou huet hien am August dausende vun illegalen Awanderer mat Bussen op New York féiere gelooss, eng politesch demokratesch Staat, déi sech offiziell zur Sanctuary City erkläert huet, wou kee wéinst sengem Immigratiounsstatus diskriminéiert gëtt. No der Immigranteschwemm aus dem Texas sinn hier Flüchtlingsinfrastrukturen dunn awer zesummegebrach.