An Däitschland an an Éisträich ginn d'Sécherheetsmesuren däitlech verschäerft. Grond sinn Indicen op eventuell Pläng fir Terrorattacken op Silvester.

Vill ass nach net ëffentlech bekannt. Déi däitsch Noriichtenagence dpa mellt, dass et bei de concernéierte Verdächtege méiglecherweis e Lien bei den Terrorgrupp Islamesche Staat Provënz Khorasan gëtt. Och wa vu Silvester rieds ass, huet déi däitsch Police e Samschdeg den Owend kuerz virun de chrëschtleche Feierdeeg de Kölner Dom mat Hënn duerchsicht. Fir d'Chrëschtmasse ginn all déi Gleeweg virdru kontrolléiert.

An engem Communiqué vun der Wiener Police heescht et, d'Sécherheetsautoritéiten hätten hir Mesure verschäerft, wéinst den Appeller fir terroristesch Attacke géint chrëschtlech Evenementer a ganz Europa, zemools op Hellegowend. Als Precautioun wäerte méiglech Ziler vun Terroriste vun zivillen an uniforméierten, grad wéi arméierte Forces de l'ordre iwwerwaacht ginn, heescht et. D'Alerte wéinst méiglechem Terror bleift an Éisträich héich.

D'Bild-Zeitung mellt, dass et e Freideg schonn éischt Festnamen duerch Spezialunitéiten zu Wien an och eng an Däitschland ginn hätt.

Fir déi däitsch Enquêteure steet ee Mann aus dem Saarland am Mëttelpunkt, mellt ënnert anerem d'Tagesschau. Hie wär den Autoritéite scho méi laang als Extremist bekannt. D'Indicë fir seng Participatioun u geplangten Attacke wäre vag, heescht et an der Press. Bis e Sonndeg den Owend um Hallefnuecht muss decidéiert ginn, ob genuch Material do ass, fir e mandat d'arrêt. Soss muss de Mann fräigelooss ginn.