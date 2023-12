E Méindeg de Mëtteg hält de Poopst François am Vatikan déi traditionell Chrëschtusprooch.

Direkt an den éischte Minutte vu senger Ried huet de Pontifex déi global Krichsmaschinerie verurteelt. Et wären ze vill Suen am Spill an uechter d'ganz Welt géif et Leide ginn, dat kee Geheier géif fannen, huet de Poopst bedauert.

An deem Kontext huet de Poopst sech dann och fir Friddensgespréicher an eng permanent Léisung am Konflikt tëscht Israel a Palästina staark gemaach. Ma hien huet och un aner Konflikter, ewéi deen a Syrien an deen an der Ukrain erënnert.

Um Enn vu sengem Discours huet de Poopst wéi all Joers op Chrëschtdag de Seegen Urbi et Orbi gespent. Sënngeméiss iwwersat: fir d'Stad Roum an déi ganz Kathoulesch Welt.