Op Chrëschtdag hunn déi däitsch Autoritéite viru Fluten an Héichwaasser gewarnt.

Den däitsche Wiederdéngscht huet vun enger "deels erhieflecher" Gefor vun Héichwaasser ëm Baachen a Flëss gewarnt an "d'Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie" warnt viru méigleche Stuerm-Fluten zu Bremen an Hamburg.

Dem däitsche Wiederdéngscht no géif et a ville mëttel-héije Bierg-Regioune staark reenen an am Ertgebirge géif de Frascht entdeeën. Ënner anerem an de Bundeslänner Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen a Sachsen kéinte Stroosse geflut ginn an et kéint zu Héichwaasser kommen.

"D'Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie" geet iwwerdeems dovun aus, dass de Waasserstand zu Bremen am Nomëtten op zwee Meter klëmmt. Zu Hamburg gëtt mat engem Peegel vun tëscht 1,5 an 2 Meter gerechent.