Am Zesummenhang mat enger Enquête géint den Islamesche Staat huet e Geriicht zu Wien Untersuchungshaft géint 3 Persounen ordonéiert.

Wéi heescht, sëtzen eng Fra an zwee Männer an Untersuchungshaft. Dat wéinst Flucht- a Verdonklungsgefor.

Géint déi Dräi gëtt wéinst Memberschaft an enger terroristescher Organisatioun an dem Virbereede vun enger terroristescher Strofdot enquêtéiert. Am Kader vun enger Perquisitioun goufen elektronesch Späicher-Medien an Handye saiséiert, déi elo ausgewäert ginn. Wéi et vun enger Spriecherin vum Geriicht heescht, géifen déi dräi Persounen d'Reprochen ofstreiden.

Zu de Festname wier et kuerz viru Chrëschtdag an engem Flüchtlingsheem komm.

D'Festname sollen am Zesummenhang mat de verschäerfte Sécherheetsmesuren ëm de Kölner Doum stoen. Déi däitsch Sécherheetsautoritéiten hätten den éisträichesche Kolleegen Hiweiser op méiglech Pläng fir Uschléi op eng Kierch an den Doum zu Wien ginn.