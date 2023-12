Eng grujeleg Decouverte huet d'Police aus dem franséischen Departement Seine-et-Marne gemaach.

Op Chrëschtdag hu Poliziste fënnef Läichen an enger Wunneng eng 50 Kilometer vu Paräis ewech fonnt. Wéi e Spriecher vum Parquet AFP géintiwwer sot, wieren et eng Mamm mat hire véier Kanner "am Alter vun 10 Joer, 7 Joer, 4 Joer an 9 Méint". Fonnt goufen d'Läichen de 25. Dezember géint 21 Auer. Alarméiert gouf d'Police vun engem Familljemember, dee sech Suerge gemaach huet, well een op Chrëschtdag näischt vun deene Véier héieren huet. Och eng Nopesch hat d'Beamten alarméiert, well si Blutt un der Klensch vun der Entréesdier gesinn hat.

De Papp vun der Famill, deen der Police scho wéinst haislecher Gewalt bekannt war, war zum Ament, wéi d'Police d'Wunneng duerchsicht huet, net do. Eng Sichaktioun gouf lancéiert an hie konnt um Dënschdeg de Moie festgeholl ginn. Géint hie leeft eng Enquête wéinst "homicides volontaires avec préméditation", also wuertwiertlech iwwersat "virsätzlechem gewolltem Doudschlag". De Mann vun 33 Joer hat schonn 2019 seng Partnerin mat engem Messer aggresséiert. D‘Prozedur géint hie gouf deemools klasséiert, well hie geeschteg behënnert an net méi urteelsfäeg war.