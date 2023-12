Anescht wéi hire Premier fuerderen d'Familljememberen, datt direkt eppes soll ënnerholl ginn, fir hier Léifsten do erauszekréien.

Familljemembere vun den israeeleschen Gasa-Geiselen hunn e Méindeg an enger aussergewéinlecher Sëtzung vum israeeleschen Parlament géint eng Ried vum israeelesche Premier protestéiert. De Benjamin Netanjahu huet nämlech an der Knesset gesot, dass een misst de militäresche Drock oprecht erhalen, just esou kéint een d‘Geiselen befreien. Dat gesinn d‘Familljemembere vun de gekidnappte Geiselen anescht an hunn "elo, elo, elo" gejaut.

Also dass soll versicht ginn, mat anere Mesuren d‘Geiselen direkt ze befreien. De Netanjahu huet ugekënnegt, dass de Militärasaz an der Gazasträif an de nächsten Deeg méi intensiv gëtt. Seng Ziler wieren, d‘Hamas komplett ze zerschloen, d‘Gazasträif ze entmilitariséieren an d‘Palestinenser ze deradikaliséieren. Dat wieren d‘Viraussetzunge fir Fridden.

D‘Hamas huet iwwerdeems matgedeelt, dass schonn zanter e Sonndeg iwwer 100 Mënschen duerch israeelesch Loftattacken ëm d‘Liewen komm sinn. Donieft géingen si eng kuerz Wafferou an der Gazasträif refuséieren. D‘Hamas wëll eng dauerhaft Waffepaus. Et géingen keng Negociatiounen ginn, soulaang d‘Aggressioune vun den Israeelien net komplett gestoppt ginn, sou déi islamistesch Terrororganisatioun.