De russesche Kreml-Kritiker an Oppositiounspolitiker Nawalny huet sech iwwer X gemellt.

Hie gouf jo rezent an e russescht Stroflager an der Géigend vum Polarkrees verluecht an et hat een e puer Wochen näischt vum Oppositiounspolitiker aus Russland héieren. "Maacht Iech keng Suergen ëm mech. Mir gëtt et gutt. Ech sinn total erliichtert, datt ech et endlech gepackt hunn", esou den Nawalny op X, nodeem hien an d'Strofkolonie Jamal Nenzen verluecht gouf.

Weider huet den Alexej Nawalny och confirméiert, datt hien a Kontakt mat sengem Affekot géif stoen. D'Verleeë vum politesche Prisonéier hätt ronn 20 Deeg gedauert, dowéinst hätt hie sech och net kéinte mellen. Dës Deeg wieren awer "zimmlech ustrengend" gewiescht. Hie wier awer nach ëmmer "gutt gelaunt, wéi et sech fir de Santa Claus gehéiert", esou den Nawalny a sengem néng deelege Message op X. Domadder huet hien op d'Kleeder verwisen, déi d'Prisonéier am héijen Norde bei den äisegen Temperature mussen undoen, an och op de laange Baart, deen hien antëscht krut.

D'Stroflager, wat de Spëtznumm "Polarwollef" huet, läit ronn 2.000 Kilometer vu Moskau ewech a gëllt als den häertste Prisong a Russland.