Dat virop am Norde vum Land, wéinst dem ville Reen an dem Schnéi, deen an de Bierger schmëlzt.

A Sachsen-Anhalt hunn d'Leit hir Haiser musse verloossen, well e Stauséi riskéiert huet, iwwerzelafen. An Thüringen ass e ganzt Duerf vun der Baussewelt ofgeschnidden an et dierf och aktuell kee méi dohin. An Niedersachsen erwaarde sech d'Autoritéite weider Haussë vun de Peegelen, well aus engem Stauséi uewendriwwer huet misse Waasser erausgelooss ginn. Preventiv goufen dowéinst Stroosse gespaart a mobil Däicher opgestallt.