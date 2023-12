Den CDU-Politiker a fréieren däitschen Innen- a Finanzminister a Bundestagspresident ass am Alter vun 81 Joer am Krees vu senger Famill gestuerwen.

Dat deelt seng Famill mat. Hien ass deemno en Dënschdegowend doheem "friddlech ageschlof".

De Wolfgang Schäuble war zanter engem Attentat op hien am Joer 1990 queeschschnëttsgeläämt an op e Rollstull ugewisen.

Bundesinneminister war hien tëschent 1989 an 1991 ënnert dem deemolege Kanzler Helmut Kohl an tëschent 2005 an 2009 ënnert der deemoleger Kanzlerin Angela Merkel. Vun 2009 bis 2017 war hie Finanzminister a vun 2017 bis 2021 President vum däitsche Bundestag.

Zanter 1972 war hien ouni Ënnerbriechung Member vum däitsche Bundestag an domadder den déngschteelsten däitschen Deputéierten.

Och de fréiere Lëtzebuerger Staatsminister an EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet natierlech iwwer laang Jore mam Wolfgang Schäuble zesummegeschafft. Besonnesch wärend der Eurokris waren dëst intensiv Renconteren, wou och gestridde gouf, mee de Mënsch Schäuble bleift dem Jean-Claude Juncker nach a prägender Erënnerung.