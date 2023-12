Méi wéi 50 Joer laang Deputéierten, Chef de Cabinet vum Kanzler Kohl, laang Joren däitschen Innen- a Finanzminister, CDU-Chef an President vum Bundestag.

Mam Wolfgang Schäuble ass en exzeptionellen Politiker am Alter vun 81 Joer verscheet.

De Schäuble steet wuel als Sënnbild vun engem Muechtmënsch, deen d'Erfëlle vun der Flicht als iewescht Prioritéit gesinn huet. Sou gesinn et och Leit, déi him no stoungen an hie wärend senger politescher Carrière begleet hunn, wéi de Jean-Claude Juncker.

Wärend der Eurokris, mee och an der griichescher Staatsscholde-Kris hat den deemolege EU-Kommissiounspresident Juncker intensiv Ausernanersetzunge mam Wolfgang Schäuble, deen als Austéritéitspolitiker consideréiert gouf.

Dem Jean-Claude Juncker seng Vue iwwert d'Situatioun vun den Athener Finanzen war konträr zu där vum deemolegen. Trotzdeem war d'Relatioun mam Wolfgang Schäuble eng frëndschaftlech.

Ugefaangen hat dem Wolfgang Schäuble seng politesch Karriär 1961. Zanter engem Attentat 1990 zu Oppenau, bei deem 2 Mol op hie geschoss gouf, war hie queeschschnëttsgeläämt an op de Rollstull ugewisen. Ewell 6 Wochen nom Attentat huet de Schäuble sech der Press gestallt a kloer gemaach, datt seng Karriär net eriwwer wier.

De Wolfgang Schäuble war Innen- a Finanz-Minister, mä ni Kanzler oder Bundespresident, duerfir awer President vum Bundestag.

Och de Jean-Claude Juncker ass getraff duerch den Doud vun engem Frënd - engem weidere Frënd, deen net méi do ass.