Zu Sheffield an England ass e 46 Joer ale Mann gestuerwen a e puer goufe blesséiert, wéi e Chauffer mat sengem Auto an d'Leit gerannt ass.

Zwee Verdächteger goufen doropshi festgeholl: En 23 Joer ale Mann wéinst dem Verdacht op Mord an e 55 Joer ale Mann wéinst dem Verdacht op versichte Mord. Dat ganzt soll schonn e Mëttwoch am Nomëtteg geschitt sinn, wéi et an dem betraffene Wunngebitt zu Onroue komm ass. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, soll den Auto an d'Leit gerannt sinn, nach wärenddeem en Zeie mat der Police telefonéiert hat.

Déi genee Hannergrënn zum Virfall bleiwen den Ament nach onkloer.