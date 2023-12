De Gaston Glock war e Mëttwoch am Alter vu 94 Joer gestuerwen.

Den Éisträicher hat 1980 déi berüümte Glock 17 erfonnt. Déi éisträichesch Arméi hat deemools eng nei Handfeierwaff gebraucht. Spezialunitéiten op der ganzer Welt hunn d'Glock weltberüümt gemaach. Och an Hollywood-Filmer war déi Waff dacks ze gesinn. 2.000 Leit schaffen haut bei der Waffefirma, déi eng ganz Rëtsch Arméien beliwwert.

De Gaston Glock selwer ass seelen an der Ëffentlechkeet opgetrueden. 1999 hat hien hei zu Lëtzebuerg en Attentat op sech schwéier blesséiert iwwerlieft. Dat war deemools am Kontext vun der Affär "Panama Charly". Hie soll och zréck geschloen hunn, sou datt dem Attentäter dono e puer Zänn gefeelt hätten. "You don’t mess with Gaston Glock", hat déi renomméiert Forbes iwwer hie geschriwwen.

Wat war deemools geschitt?

De Lëtzebuerger Geschäftsmann Charles Ewert, Vertraute vum Glock a Spezialist vu Bréifboîttefirmen a Panama, soll sech iwwer Joren un dësem senge Sue beräichert hunn. Am Juli 1999 ass d'Situatioun eskaléiert an dem Geriicht no war den Ex-Zaldot a franséische Wrestler Jacques Pêcheur engagéiert ginn, fir de Glock ëmzebréngen. Dat am zweete Sous-sol an engem Gebai an der Stad. De Glock hat schwéier verwonnt iwwerlieft.

RTL hat eng Emissioun vun der Serie DNA iwwert déi sougenannten Affär "Panama Charly" realiséiert: