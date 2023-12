An der Nuecht op en Donneschdeg gouf zu Irrel knapps 6 Kilometer hannert der däitscher Grenz e Bankomat gesprengt.

Dat deelt d'Police vu Wittlich an engem Schreiwes un d'Press mat. Wéi et an dësem heescht, wier den Automat géint 4.10 Auer gesprengt ginn.

Éischten Erkenntnisser no wieren e puer Täter un der Sprengung bedeelegt gewiescht. Si solle mat engem héich motoriséierten Audi mat engem giele Nummereschëld geflücht sinn. Den Ament gëtt an Däitschland an a Lëtzebuerg no de presuméierten Täter gesicht.

Zeien, déi Informatiounen iwwert den Auto hunn, si gebieden, sech bei der däitscher Police ze mellen.