Eng Delegatioun vun der Hamas soll nach e Freideg an der ägyptescher Haaptstad Kairo ukommen.

Hei wéilt een déi palästinensech Äntwert op en neie Friddensplang fir den Noen Osten, dee vun Ägypten an d'Spill bruecht gouf, iwwermëttelen, esou e Vertrieder vun der Organisatioun géigeniwwer der Noriichtenagence AFP.

De Plang gesäit eng Wafferou vun zwou Wochen an d'Fräiloosse vu weidere Geiselen duerch d'Hamas vir. Duerno soll dann iwwert e komplette Waffestëllstand tëscht Israel an der Hamas diskutéiert ginn.

Wéi et vun der Säit vun der Hamas heescht, wier eng Zoustëmmung zum Plang virun allem dovun ofhängeg, wéi déi genee Detailer ausgesinn. Also dovun, wéi vill Geisele misste fräigelooss ginn an dovun, ob een eng Garantie kréich, dass Israel sech militäresch komplett aus der Gazasträif géif zeréckzéien.