An Däitschland kämpfen nach ëmmer e puer Regioune mam Héichwaasser. Ënner anerem Niedersachsen ass schwéier betraff.

Hei stinn eng sëllege Peegel bei de Flëss nach ëmmer op der héchster Warnstuf. Derbäi kënnt nach, dass et an der Nuecht op e Samschdeg iwwert dem Norde vum Bundesland nees gereent hat. Zu Lilienthal direkt un der Grenz tëscht Niedersachsen a Bremen, ass d'Situatioun weider ugespaant, heescht et vun de Rettungsdéngschter. Méi am Süde ginn d'Peegelstänn erëm lues erof. allerdéngs rechnen d'Autoritéiten domadder, dass de Waasserstand wéinst dem Reen och ënnen am Floss nees klamme wäert.

D'Technescht Hëllefswierk ass den Ament mat ronn 1.000 Leit pro betraffenem Gebitt am Asaz. D'Däicher sinn awer immens opgeweecht. Sougenannt Katastrophen-Touriste maachen de Rettungsdéngschter iwwerdeems Kappzerbrieches. Si géifen hënneren, fir onnéidegen Trafic suergen an et wier dobäi nach immens geféierlech, op d'Däicher rop ze goen, heescht et vun de lokalen Autoritéiten.