No de rezente massive russesche Rakéitenattacken op d'Ukrain war den UN-Scéherheetsrot fir eng urgent Sëtzung zesummekomm.

Et waren déi schlëmmsten Attacken zanter dem Ufank vum Krich. Der ukrainescher Arméi no wieren 158 Dronen a Rakéiten op d'Ukrain lancéiert ginn. 27 Dronen a 87 Rakéiten hätte kënnen ofgeschoss ginn. Bei dëser Attack si méi wéi 30 Mënschen ëm d'Liewe komm an iwwer 150 goufe blesséiert.

Russland gëtt Kiew d'Schold, dass d'Ukrain an der Nuecht op e Freideg esou massiv attackéiert gouf. Den eigentleche Probleem wier nämlech, dass d'Ukrain hir Loftverdeedegungssystemer a Wunnquartieren opgestallt hätt, esou de russeschen Ambassadeur bei de Vereenten Natiounen. Géifen dës Ofwiersystemer net agesat, géif et och keng zivil Affer.

Déi meescht Membere vum UN-Sécherheetsrot hunn déi russesch Rakéitenugrëffer allerdéngs schaarf verurteelt. Dorënner d'USA, Frankräich a Groussbritannien.