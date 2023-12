Den US-amerikanesche Wiederdéngscht warnt viru risege Wellen a staarke Stréimungen un der Pazifikküst.

Wéinst engem heftege Stuerm ginn a Kalifornien an Oregon bis zu 9 Meter héich Wellen erwaart.

Nërdlech vu Los Angeles hat iwwerdems eng grouss Well een Hotel iwwerschwemmt an dobäi Autoen an och Mënsche matgerappt. 8 Persoune hu missen a lokale Spideeler behandelt ginn.

Am Weste vun den USA war de Summer extrem waarm an de Wanter ongewéinlech fiicht. Experten no féiert de Klimawandel dozou, datt extrem Wiederevenementer ëmmer méi dacks virkommen.