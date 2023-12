Vum 31. Mäert un wäert et keng Kontrolle méi ginn, wann ee per Fliger oder Schëff aus engem vu béide Länner an en anert Schengen-Land areest.

Dat hunn d'EU-Memberstaaten unanime decidéiert. D'Grenzkontrollen u Land bleiwen iwwerdeems nach e bësse méi laang bestoen. Béid Länner sinn zanter 2007 Memberstaate vun der EU. Zejoert war hire Bäitrëtt an de Schengenraum nach refuséiert ginn. Éisträich hatt deemools kritiséiert, dass zanter Joren esou vill illegal Migranten iwwert déi sougenannt Balkanroute an d'EU erakommen. Uganks Dezember koum dunn d'Annonce, dass Éisträich säi Veto géif fale loossen, wann d'EU hir Baussegrenze besser schützt. Zum Schengenraum gehéieren aktuell 27 Länner. Dorënner 23 EU-Länner an déi 4 Partnerstaaten Schwäiz, Norwegen, Island a Liechtenstein.