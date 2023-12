Sondagen no, wëll d‘Majoritéit vun den Israelien, dass hie spéitstens nom Enn vum Gaza-Krich demissionéiert.

Vill Leit reprochéieren him, bis ewell keng perséinlech Responsabilitéit dofir iwwerholl ze hunn, dass d' Attack vun der Hamas de 7. Oktober iwwerhaapt konnt geschéien. E Récktrëtt refuséiert hien awer bis ewell.

Iwwerdeems huet den israeelesche Premier annoncéiert, dass d'Arméi antëscht iwwer 8.000 Terroristen an der Gaza-Sträif eliminéiert hätt. Hien huet och matgedeelt, dass de Krich géint d'Hamas nach eng sëllege Méint dauere géif. Et wier e komplexe Kampf an d'Arméi bräicht Zäit, fir hir Ziler z'erreechen.