Den däitsche Kanzler Olaf Scholz wëll sech perséinlech e Bild vun der Situatioun an den Héichwaassergebidder an Niedersachsen maachen.

Dofir ass hien e Sonndeg op d'Plaz gereest. Hie léisst sech zesumme mam niedersächsesche Ministerpresident Weil a mat der Inneministesch Behrens iwwer d'Lag informéieren. Duerno gesinn déi 3 Politiker betraffe Leit a Membere vun de Rettungsdéngschter.

Virun allem am Norde vun Däitschland ass d'Héichwaasser nach akut. Déi meescht Flëss hunn zwar ewell manner héich Peegelstänn, ma d'Däicher hannendrun sinn immens opgeweecht a riskéieren, ze briechen.

Zu Verden wou zwee Flëss anenee lafen, sti scho grouss Deeler vun der Alstad ënner Waasser an eng Rei Haiser riskéieren, an de Koup ze falen.

D‘Inneministesch vun Niedersachsen huet an engem Interview mam Spiegel erkläert, dass de Gros vun der Populatioun ganz verstänneg wier, ma dass et Katastrophentouriste géif, déi an d'Géigend géife reesen, fir d'Waassermassen ze gesinn. Plazeweis wieren esouguer Leit gesinn ginn, déi um Héichwaasser am Gaange waren ze Kitesurfen. Dat wier liewensgeféierlech, esou d'Ministesch.