E Container-Schëff vun der dänescher Firma Maersk gouf vun Huthi-Rebellen aus dem Jemen attackéiert.

D'Schëff wier als éischt vun enger Rakéit getraff ginn, éier d'Rebellen vu 4 Schëffer aus op de Frachter geschoss hunn a probéiert hunn, u Bord ze kommen.

D'US-Militär huet erkläert, hir Helikopter hätten 3 vun de 4 Schëffer eliminéiert. D'Frachtschëff konnt weiderfueren. Ma d'Reederei huet annoncéiert, elo mol keng weider Schëffer iwwert dës Route wëllen ze schécken.

D'Huthi-Rebellen hunn an der Lescht ëmmer erëm Containerschëffer attackéiert, déi op der Bab-al-Mandeb-Route ënnerwee waren. Op där Plaz ass nëmmen en enke Passage, fir vum Roude Mier an de Golf vun Aden ze kommen. D'Huthi wëlle mat hiren Attacken d'Palestinenser an der Gaza-Sträif ënnerstëtzen.