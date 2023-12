E Sonndeg goufen zwou Persounen bei enger Explosioun an engem Appartementshaus zu Stuttgart liicht blesséiert.

Wéi et vun de Pompjeeën heescht wier et géint der Mëtteg um ieweschte Stack vum Gebai zu der Explosioun komm. Déi zwou blesséiert Persoune goufen an d'Spidol transportéiert. Sechs weider Persoune goufen op der Plaz vun de Rettungsdéngschter ënnersicht.

D'Police huet eng Enquête an d'Weeër geleet, fir d'Ursaach vun der Explosioun erauszefannen. Et kéint een ausschléissen, dass dës duerch Freedefeier ausgeléist gouf.