Si sollen zum Netzwierk vun engem Mann gehéieren, dee schonn Hellegowend festgeholl gi war.

Am Zesummenhang mat de méigleche Pläng fir en Attentat op de Kölner Doum huet d'Police an NRW dréi weider presuméiert Persoune festgeholl. Dat hu Vertrieder vun der Police op enger Pressekonferenz, déi kuerzfristeg aberuff gi war, e Sonndeg am Nomëtteg zu Köln matgedeelt. D'Hiweiser vum Bundeskriminalamt an dem Bundesnoriichtengéngscht hätten d'Police zu Köln deemno e Samschdeg am spéiden Owend erreecht, déi doropshi weider Ermëttlungen, Sécherheetsmesuren a weider Schrëtt an d'Weeër geleet huet.

Déi dräi Persounen, déi elo festgeholl goufen, stéingen a Verbindung mam 30 Joer alen Tadschiken, deen Hellegowend zu Wesel festgeholl gi war an nach net nees fräigelooss ginn ass, sou de President vun der Kölner Police Johannes Hermanns.

D'Persoune wieren zu Duisburg, Herne an zu Nörvenich am Krees Düren festgeholl ginn, wou och Wunnengen duerchsicht a Kommunikatiounsmëttel confisquéiert goufen. Dat vu Persounen aus Zentralasien gesteiert Netzwierk soll sech op méi Bundeslänner a weider europäesch Staaten erstrecken.

D'Attentat sollt wuel mat engem Auto duerchgefouert ginn. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, wéisst een näischt iwwert d'Aart a Weis, wéi den Auto sollt agesat ginn.

D'Déifgarage ënnert dem Doum wier op Grond vun den neien Hiweiser an der Nuecht duerchsicht ginn. Dobäi wieren och Sprengstoffhënn an den Asaz komm. Et wier awer näischt fonnt ginn, wat op en Attentat géing hindeiten. Zanter e Sonndeg de Moie géifen d'Entrée an d'Sortie vum Parhaus kontrolléiert ginn.

Wéi genau d'Pläng fir en Attentat waren a wat genau geplangt war, kann d'Police den Ament net soen.

Den Inneminister vun NRW Herbert Reul huet den Enquêteure Merci gesot. Islamistesch Extremiste wieren ëmmer aktiv gewiescht, ma den Ament méi aktiv wéi soss. Et géing ni eng absolutt Sécherheet ginn, ma d'Police géing sech beméien, fir ëmmer e Schrëtt viraus ze sinn, sou de Reul.

Wéinst de méigleche Pläng fir en Attentat op de Kölner Doum hat d'Police schonn iwwert d'Chrëschtdeeg d'Sécherheetsmesurë staark an d'Luucht gesat. Ënnert anerem patrulléiere Beamte mat Maschinnepistoule ronderëm den Doum. Um Silverstowend wiere ronn 1.000 Beamten eleng am Ëmfeld vum Doum an am Zentrum vun der Stad am Asaz, sou d'Police.