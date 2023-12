De franséische President Emmanuel Macron huet d'Fransousen a senger Neijoerschusprooch zur Eenheet opgeruff.

Vum Gaart vum Elysée-Palais aus, mat de Fändele vun den olympeschen Natiounen am Réck, huet de Macron e Sonndeg den Owend eng zivil a wirtschaftlech "Oprëschtung" vum Land versprach. Frankräich organiséiert 2024 d'Olympesch Summerspiller.

An Erënnerung un den e Mëttwoch verstuerwene fréieren EU-Kommissiounspresident Jacques Delors sot de Macron, datt d'Wieler bei den Europawalen am Juni eng wichteg Decisioun ze treffen hätten. Si hätten d'Wiel tëscht "Europa weiderzeféieren oder et ze blockéieren", sou de franséische President.

De Macron huet seng Ried um Enn vun engem schwierege Joer gehalen, an deem seng Regierung eng äusserst onpopulär Rentereform duerchgesat huet an am Summer mat den Onroue wéinst dem Doud vun engem Jugendlechen duerch e Polizist konfrontéiert war. Kierzlech eréischt huet d'Regierung een ëmstriddent Immigratiounsgesetz op de Wee bruecht, dat zu Spannungen an den eegene Reie gefouert huet.

D'Ried vum Emmanuel Macron huet 13 Minutte gedauert.