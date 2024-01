Dat neit Joer huet an Israel mat Rakéitenugrëffer vun der Hamas an an der Gazasträif mat Attacke vun der israeelescher Arméi ugefaangen.

D'Ugrëffer op de Süde vun Israel an d'Stad Tel Aviv hunn e Sonndeg exakt um Mëtternuecht ugefaangen (22 Auer MEZ), dat hu Journalisten der Noriichtenagence AFP matgedeelt. Dat israeelescht Militär huet d'Rakéitenugrëffer aus der Gazasträif op Tel Aviv an de Süde vum Land confirméiert, huet bis ewell awer keng Informatiounen iwwer méiglech Affer oder Zerstéierungen matgedeelt. Zu Tel Aviv goufen d'Rakéiten den AFP-Journalisten no vum Fluchofwiersystem ofgefaangen. Vill vun de Leit, déi sech fir d'Feierlechkeete vu Silvester op de Stroosse versammelt haten, hu versicht, fir sech a Sécherheet ze bréngen. De militäreschen Fligel vun der Hamas, d'Essedin al-Kassam-Brigaden, hunn an engem Video op den Online-Netzwierker d'Attacke revendiquéiert. Bei den Attacke vun der israeelescher Arméi an der Gazasträif si palästinenseschen Informatiounen no op d'mannst 24 Mënschen ëm d'Liewe komm. Chan Junis a siwe weider Stied ware vun den Ugrëff viséiert. Iwwert de Weekend waren op d'mannst 48 Doudeger gemellt ginn. Déi israeelesch Arméi hat e Sonndeg erkläert, si hätt weider Hamas-Tunnelen entdeckt an an enger Spillschoul deponéiert Sprengsätz entschäerft.