A Japan huet de Buedem gewackelt. Informatiounen iwwer Blesséierter oder Schied ginn et bis ewell net.

E Méindeg de Moie Lëtzebuerger Zäit gouf et a Japan een uergt Äerdbiewen, dat d'Tsunami-Wellen ausgeléist huet. Déi éischt Wellen, déi op Land getraff sinn, waren der japanescher Chaîne NHK no ca ee Meter héich. Se kéinten nach méi héich ginn. Virdrun hat déi national meteorologesch Autoritéit virun engem bis zu dräi Meter héijen Tsunami gewarnt. D'Alerte gëllt fir d'Präfekturen Ishikawa, Niigata und Toyama. Leit, déi un der japanescher Côte wunnen, goufen opgefuerdert, sech op méi héije Plazen a Sécherheet ze bréngen.

De Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) an den USA huet gewarnt, datt an engem Ëmkrees vun 300 Kilometer ëm den Epizentrum vum Biewe geféierlech Tsunami-Welle méiglech wieren.

D'Biewen hat eng Stäerkt vu 7,4 op der Richterskala. Aktuell ginn et nach keng Informatiounen iwwer méiglech Schied oder Blesséierter.

De Stroumproduzent Hokuriku Electric Power huet matgedeelt, et géing ee säin Atomkraaftwierk op Onreegelméissegkeeten iwwerpréiwen. De Konkurrent Kansai Electric huet erkläert, bei senge Kraaftwierker am Äerdbiewegebitt géing et keng Opfällegkeete ginn.

Japan war 2011 vun engem Äerdbiewe vun der Stäerkt 9,0 an engem Tsunami getraff ginn. Deemools hat den Tsunami och d'Atomkraaftwierk Fukushima getraff an do zu Explosiounen an engem Atomongléck gefouert.