A béide Länner goufe jeeweils eng 300 Persoune festgeholl. Donieft gouf et och eng sëllegen Asätz wéinst Bränn vu Gefierer.

De Gérald Darmanin huet e Méindeg zu Montargis (Loiret) de Bilan vun der Silvesternuecht a Frankräich gezunn.

Wéi de franséischen Inneminister matgedeelt huet, hätt et bis 7 Auer e Méindeg de Moien 380 Interpellatioune ginn, eng Baisse vun 10% par rapport zum leschte Joer, a 745 Gefierer hätte gebrannt, och dat eng Baisse vun 10%.

Tôt ce matin à Montargis, dans le Loiret, je suis venu remercier les forces de l'ordre qui ont été massivement mobilisées en ce réveillon de la #SaintSylvestre. 389 individus ont été interpellés. Les incendies de véhicules sont en baisse de 10%, tout comme les tirs de mortiers…

"Zu Paräis ware méi wéi eng Millioun Leit op de Champs-Elysée, ouni datt et zu gréissen Tëschefäll komm ass", sou den Darmanin.

Hien huet drop higewisen, datt et am Verglach mat zejoert 80% manner Attacke mat Knupperte ginn hätt a 40% manner blesséiert Polizisten a Gendaarmen.

E puer Méint virum Start vun den Olympesche Spiller zu Paräis war Silvester op de Champs-Elysée een Test, fir e puer Honnertdausend Spectateuren ouni Tëschefäll ze empfänken.

Déidlech Tëschefäll mat Knupperten an Däitschland

No de schlëmmen Ausschreidungen d'lescht Joer waren d'Sécherheetsautoritéiten zu Berlin an an aneren däitsche Stied op all Zeenerië preparéiert. Een éischte Bilan fält positiv aus, och wann d'Nuecht net ganz roueg Verlaf ass.

Zu Berlin war d'Police mat 4.000 Beamten am Asaz. Der Police no gouf et am Laf vun der Nuecht ronn 300 Festnamen. 15 Poliziste goufe blesséiert. Och d'Pompjeeën hunn een éischte positive Bilan gezunn. Wéi et heescht, hätt ee keng gréisser Asätz gehat.

Uechter Däitschland ass et awer och zu méi schlëmmen Tëschefäll mat Knupperte komm. D'UKB (Unfallkrankenhaus Berlin) huet 22 Patiente mat schwéiere Blessuren un den Aen, Brandwonnen a Blessuren un Hänn a Gesiicht duerch d'Explosioun vu Knupperte behandelt. D'UKB huet deels vun "dramateschen Amputatiounsblessure" geschwat.

An de Quartieren Neukölln, Mitte, Moabit, Wedding a Charlottenburg gouf et Attacken op Beamten. Zu Neukölln huet d'Police eegenen Informatiounen no Persounen dobäi erwëscht, wéi se Bensinn a Fläsche gefëllt hunn, fir wuel Molotowcocktaile virzebereeden.

Da gouf et och zwee déidlech Tëschefäll mat Knupperten. Zwee 18 Joer al Männer sinn a Bayern respektiv a Rheinland-Pfalz bei der Explosioun vu Knupperten déidlech blesséiert ginn.

Zu Koblenz wier den Accident um Silvesterowend beim Zünde vum Knuppert passéiert, dat huet d'Police e Sonndeg den Owend matgedeelt. De jonke Mann wier trotz Reanimatioun un de Suitte vun der Explosioun gestuerwen. D'Enquête, fir déi genee Ëmstänn vum déidlechen Tëschefall ze klären, leeft.

Wéi d'Police zu Eschlkam matdeelt huet, hätt de jonke Mann e Knuppert an e Rouer gehäit, fir en do explodéieren ze loossen. Wéi de jonke Mann mam Kapp iwwert dem Rouer gewiescht wier, wier de Knuppert explodéiert an hätt de Mann am Beräich vum Kapp getraff. Eng weider Persoun wier beim Accident blesséiert ginn. D'Enquête vun der Police leeft.