Israel preparéiert e Prozess iwwert d‘Massaker vu palästinenseschen Terroristen de 7. Oktober.

Dat schreift de Wall Street Journal a berifft sech op Enquêteuren. Mat Hëllef vu ronn 200.000 Fotoen a Videoe ginn d'Evenementer vun deem Dag rekonstruéiert. Donieft gi méi wéi 2.000 Temoignagen ausgewäert.

D'Zil wier et, e Geriichtsprozess géint déi Responsabel ze entaméieren. Terroriste vun der radikalislamescher Hamas haten de 7. Oktober zejoert jo an Israel ronn 1.200 Mënschen ëmbruecht an 240 weider Persounen an d'Gazasträif entfouert.

Israel huet dorobber mat Loftattacken an enger Buedemoffensiv an der Gaza-Regioun reagéiert. Dës ginn och op Neijoerschdag ongebremst virun. Ma och d'Hamas huet an der Nuecht op e Méindeg erëm Rakéiten op Israel lancéiert.