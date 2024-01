An der EU sinn mam Joreswiessel nei Reegelen fir d'Aféieren vun der internationaler Mindeststeier fir grouss Firmen a Kraaft getrueden.

D'Reegelwierk soll dozou féieren, dass multinational Entreprisë mat engem Ëmsaz vun op d'mannst 750 Milliounen Euro am Joer onofhängeg vun hirem Sëtz a Minimum vu 15% Steiere bezuelen.

Zil wier et, schiedlech Konkurrenz um Steiermarché an d'Verlagerung vu Geld a Steieroasen ze verhënneren. Der EU no hu sech ronn 140 Länner a Gebitter dësem Konsens ugeschloss.