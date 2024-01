Geschitt ass dat bei engem ëffentlechen Optrëtt op engem Fluchhafe-Chantier op der südëstlecher Insel Gadeok.

De Mann hat no engem Autogramm gefrot an huet de lénke Politiker dunn iwwerraschend attackéiert. De Lee wär mat enger Wonn um Hals op de Buedem gefall, wéi südkoreanesch Medien mellen. Hie war awer bei Bewosstsinn a koum an d'Spidol.

De presuméierten Täter konnt gestoppt ginn.

De südkoreanesche President Yoon Suk Yeol huet d'Dot verurteelt a sengem politesche Géigner eng gutt Besserung gewënscht. Deen hat bei de Presidentiellen 2022 nëmme knapps géint de Lee gewonnen.

An den aktuellen Ëmfroen no hätt de Lee elo d'Nues vir. Allerdéngs steet säin Numm och a Relatioun mat Korruptiounsskandaler.