Vill Verbindungen op déi betraffen Hallefinsel Noto am Weste vu Japan si gekappt well Stroossen opgerappt sinn, oder Buedem drop gerëtscht ass.

Et ass vill Infrastruktur futti.

An der Prefektur Ishikawa wären op d'mannst 13 Persounen ëm d'Liewe komm. Verschidde Medie schwätze souguer vu 16 Doudegen.

De japanesche Ministerpresident Fumio Kishida schwätzt vu enger Course géint d'Zäit vun de Rettungsequippen. Et kéint sinn, dass nach Persounen an agestierzten Gebaier fest sëtzen. D'Arméi ass och an der Regioun fir eng Hand mat unzepaken. D'Tsunami-Alerte ass allerdéngs nees opgehuewen.