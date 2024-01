Déi däitsch Police mellt, datt zu Tréier op Silvester e Mann festgeholl gouf, deen eigentlech zu Lëtzebuerg am Prisong misst sëtzen.

Et handelt sech ëm e 26 Joer ale portugisesche Staatsbierger, deen an der hallef-oppener Prisongsstruktur zu Giwenech inhaftéiert war, an deen net vun enger autoriséierter Sortie erëm komm war.

D'Lëtzebuerger Autoritéiten haten doropshin eng Vermësstemeldung erausginn.

Bei der Kontroll vun den däitsche Polizisten huet de Mann fräiwëlleg e Messer erausginn. Hien hat eng kleng Quantitéit Cannabis a bal 2 Gramm Kokain bei sech.

D'Lëtzebuerger Police huet de Mann op der Grenz zu Waasserbëlleg entgéint geholl.

Vu Lëtzebuerger Säit aus gouf et zu deem Virfall bis ewell keng offiziell Kommunikatioun.