Fir de britteschen Inneminister ass et e grousse Succès, datt manner Migranten illegal iwwert den Äermelkanal fueren, fir a Groussbritannien unzekommen.

Méi genee wier dës Zuel ëm ronn een Drëttel zeréckgaangen. Wéi de britteschen Inneministère erkläert, koumen 2023 bal 30.000 Migranten a klenge Booter un der südlecher Küst vun England un. 2022 louch dës Zuel nach bei engem Rekord vu ronn 45.000 Mënschen.

Den James Cleverly bezeechent de Bilan als "wichtegen Erfolleg". Hie mécht de Verglach mat Europa: "Wärend d'Zuel vun den illegalen Areesen an Europa erop geet, geet d'Zuel vun de Mënschen, déi illegal an England kommen, erof."

D'Immigratioun ass scho laang e politescht Thema a Groussbritannien, bei deem d'Meenungen ausenee ginn. Et dierft och eent vun den Themen an de Parlamentswalen an dësem Joer sinn. De konservative Premierminister Rishi Sunak hätt schonn e puer Mol versprach, d'Booter vun den illegale Migranten "ze stoppen".

All Joer versichen zéngdausende Mënsche mat klenge Booter iwwert den Äermelkanal vu Frankräich aus a Groussbritannien ze kommen. Am November 2021 ware 27 Migrante beim Versuch ëm d'Liewe komm. Et ass bis haut dat schwéierst Ongléck um Äermelkanal.