Am Juli 2023 ware Persounen an Nordrhein-Westfalen festgeholl ginn, well si op der Deutzer Kiermes eventuell en Attentat plange wollten.

Supporter vum der Dschihadistemiliz IS hätten deemools eng Partie Attraktiounen op der Kiermes ausprobéiert an d'Ëmgéigend fotograféiert. Dat geet aus den Informatioune vum däitsche Bundeskriminalamt ervir. Déi Verdächteg wollten erausfannen, op d'Kiermes eng gëeegent Plaz wier, fir en Attentat auszeüben. D'Männer, déi aus Zentralasie kommen, wiere bei hirem Besuch op der Kiermes vu verdeckte Mataarbechter vun der Police observéiert ginn. Déi insgesamt néng Verdächteger hätte sech zum IS bekannt a goufe festgeholl.