UN-Mënscherechtsexperte si besuergt. An Amerika ass déi éischt Exekutioun duerch Stéckstoff geplangt.

"Mir fäerten, dass d'Stéckstoff-Hypoxie zu engem erniddregenden Doud féiert, deen och nach mat vill Péng verbonnen ass", erkläre véier onofhängeg UN-Experte fir Folter an Hiriichtungen e Mëttwoch zu Genf. Et géife keng wëssenschaftlech Beweiser ginn, déi de Géigendeel beweisen.

Weider si si der Meenung, dass "experimentell Hiriichtungen duerch d'Erstécke mat Gas warscheinlech géint de Verbuet vu Folter a géint aner grausam, onmënschlech an erniddregend Strofe verstoussen". Deemno géing een un engem Mangel u Sauerstoff stierwen, wat "deen éischte Versuch" wier, fir engem Mënsch op esou eng Manéier d'Liewen ze huelen.

Hiren Informatiounen no plangt den US-Bundesstaat Alabama de Kenneth Smith de 25. Januar op dës Aart a Weis ze exekutéieren. Hie war wéinst engem Mord am Joer 1988 zum Doud verurteelt ginn, ma seng Hiriichtung duerch eng Gëftsprëtz gouf am November 2022 a leschter Minutt ofgesot.

Elo fuerderen d'UN-Experte vun den amerikaneschen Autoritéiten, d'Hiriichtung vum Smith auszesetzen, bis d'Manéier vu senger Exekutioun iwwerschafft gëtt.