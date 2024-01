Nodeems zwee Fliger kollidéiert waren, soll elo d'Ursaach gekläert ginn. Rapporten iwwer Start- a Landeerlabnes widdersprieche sech a geheie Froen op.

Een Dag no der Kollisioun um Fluchhafen Tokio-Haneda gouf um Mëttwoch eng Enquête lancéiert. Dobäi war jo eng Maschinn vun der Gesellschaft Japan Airlines bei der Landung an en anere Fliger gerannt. De Passagéierfliger huet doropshi Feier gefaangen an ass méi spéit komplett verbrannt. Fënnef Persoune sinn ëm d'Liewe komm, de Pilot ass schwéier verletzt, huet awer iwwerlieft.

Bei den Ermëttlunge ginn ënnert anerem d'Stécker vun den zerstéierte Fligeren ënnersicht, deelt déi japanesch Noriichtenagence Kyodo mat. Zoustänneg fir dës Aufgab ass d'Japan Transport Safety Board, eng Autoritéit vun der Regierung, déi schwéier Accidenter mat Fligeren, Zich a Schëffer ënnert d'Lupp hëlt. Och en Team vun Airbus wier ugekënnegt ginn.

Rapporten iwwer Start- a Landeerlabnis stëmmen net iwwerteneen

Dem japanesche Verkéiersminister no, hätt de Fliger vun der Garde-côte d'Uweisung kritt, fir nieft der Start- a Landebunn ze waarden. De Pilot, deen den Accident iwwerlieft huet, behaapt allerdéngs, datt hie just virum Ongléck gréng Luucht vum Tower kritt hätt, fir ze starten.

Gläichzäiteg hätt deen anere Pilot vun der Passagéiermaschinn wuel d'Landeerlabnis kritt. De klenge Fliger vun der Garde-côte hätt hie wuel net gesinn, soen déi Responsabel vu Japan Airlines um Dënschdegowend wärend enger Pressekonferenz. Experte betounen iwwerdeems, datt et meeschtens duerch eng Partie verschidde Facteuren zu esou Onglécker kënnt.

D'Fluchgesellschaft an de Verkéiersministère wëlle sech wéinst der lafender Enquête allebéid net zum Funkverkéier tëscht de Fligeren an dem Tower äusseren. Op enger Internetsäit, déi de Funk vu Fluchverkéier verëffentlecht, war allerdéngs ze héieren, wéi den Tower e Message un de Passagéierfliger weider ginn huet: "Japan 516, maacht weider mat der Landung".

Fliger huet laang gebrannt

All déi 379 Leit vun der Passagéiermaschinn konnte gerett ginn. D'Personal u Bord hätt immens gutt reagéiert an d'Leit direkt evakuéiert, nodeems de Fliger zum Stoe komm ass. Dës hätten de Fliger wéi opgefuerdert verlooss an hiert Gepäck u Bord gelooss.

D'Maschinn war zwee Joer al an aus moderne Materialie gebaut. Experten erklären, dass de Fliger och dowéinst nach esou laang stabil war, sou datt d'Leit nach genuch Zäit haten, fir sech ze retten. Trotzdeem gëllt d'Ongléck als dat gréisst mat enger Maschinn vum Typ A350. Airbus hat hiert Matgefill fir alleguer déi Betraffe ausgeschwat.

Eng Partie Flich ofgesot

D'Flame vum Fliger vun der Garde-côte konnten no méi wéi aacht Stonnen ënner Kontroll bruecht ginn. D'Fluchgesellschaft JAL hat iwwerdeems iwwer 40 Flich a Japan gestrach. Ännerungen a Remboursementer kaschten näischt, deele si op X mat.

De japanesche Regierungschef Fumio Kishida huet Suergen, datt d'Ongléck d'Liwwerunge vun Hëllefsgidder an d'Äerdbiewe-Regioun am Weste vum Land behënnert. Déi verongléckte Maschinn sollt jo eigentlech genau dat maachen.