Knapp ee Joer nom uergen Äerdbiewe mat zéngdausenden Doudegen huet an der Tierkei deen éischte grousse Prozess wéinst Fusch um Bau ugefaangen.

Eelef Ugekloter musse sech zanter e Mëttwoch zu Adiyaman viru Geriicht veräntwerten. De Parquet reprochéiert den Ugekloten, dorënner de Proprietär vum Hotel, schwéier Verstéiss géint d'Bau- an d'Sécherheetsvirschrëfte beim Bau vum Hotel "Isaias". Deemno war d'Gebai, wat als Wunnhaus gebaut gi war, 2011 illegal zu engem Hotel ëmfonctionéiert ginn. Dobäi kënnt, datt d'Gebai ouni eng Geneemegung ëm eng Etage erweidert gouf.

Den Hotel war duerch d'Äerdbiewen an de Koup gefall. 72 Mënsche waren ëm d'Liewe komm. Ënnert den Doudesaffer waren och 24 Kanner aus Nord-Zypern an hir Betreier, déi fir e Volleyball-Tournoi an d'Tierkei gereest waren.

Beim schwéieren Äerdbiewen de 6. Februar 2023 waren am tierkesch-syresche Grenzgebitt iwwer 50.000 Mënschen ëm d'Liewe komm. An de Wochen duerno waren an der Tierkei honnerte presuméiert Persoune wéinst Fusch um Bau festgeholl ginn.